Primo Maggio Concerto: Balthazar, chi è la band belga

Festa del Primo Maggio, il Concerto di Roma in streaming: Balthazar, chi è la band belga ospite del set, carriera e curiosità.

Fondati da Maarten Devoldere, Patricia Vanneste e Jinte Deprez, giovanissimi che si sono conosciuti suonando in strada, i Balthazar sono una delle band mitteleuropee più interessanti dell'ultimo ventennio. Per la prima volta, salgono sul palco del Concerto del Primo Maggio. Il live per il secondo anno consecutivo si svolge senza pubblico.

