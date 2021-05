Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil in piazza: Rabbia e mobilitazione. A Napoli Whirlpool simbolo della lotta per il lavoro (Di sabato 1 maggio 2021) “Non la vedo come una festa ma come una giornata di Rabbia”; “non e’ una festa ma e’ una giornata di mobilitazione”: le parole del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, anticipano il clima con cui Cgil, Cisl e Uil si preparano a celebrare oggi il Primo Maggio. Con uno slogan: ‘L’Italia si cura con il lavoro’. La scelta dei sindacati confederali su come vivere oggi la festa dei lavoratori e’ doppiamente simbolica: l’emergenza Covid non consente ancora di tornare al tradizionale corteo per un grande manifestazione nazionale ma Cgil, Cisl e Uil saranno in piazza con tre manifestazioni nazionali unitarie, con delegati e operai, non numerosi, con le distanze e le precauzioni necessarie ma ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) “Non la vedo come una festa ma come una giornata di”; “non e’ una festa ma e’ una giornata di”: le parole del segretario generaleUil, Pierpaolo Bombardieri, anticipano il clima con cuie Uil si preparano a celebrare oggi il. Con uno slogan: ‘L’Italia si cura con il’. La scelta dei sindacati confederali su come vivere oggi la festa dei lavoratori e’ doppiamente simbolica: l’emergenza Covid non consente ancora di tornare al tradizionale corteo per un grande manifestazione nazionale mae Uil saranno incon tre manifestazioni nazionali unitarie, con delegati e operai, non numerosi, con le distanze e le precauzioni necessarie ma ...

