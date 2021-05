Primo maggio, Bucalo (FdI): “A fianco dei lavoratori per un’opposizione costruttiva” (Di sabato 1 maggio 2021) "Si chiude una settimana intensa, nella quale abbiamo cercato, impegnandoci con tutte le nostre forze, per trovare soluzioni adeguate alle annose questioni legate al mondo della scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 maggio 2021) "Si chiude una settimana intensa, nella quale abbiamo cercato, impegnandoci con tutte le nostre forze, per trovare soluzioni adeguate alle annose questioni legate al mondo della scuola". L'articolo .

Advertising

teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - Agenzia_Ansa : Uno per tutti, Ermal Meta in una speciale performance olografica in contemporanea a Milano, Roma e Napoli. Domani p… - infoitinterno : L’altra Festa dei Lavoratori: Pizzaut dei ragazzi autistici apre il Primo maggio - infoitinterno : L'iniziativa dei commercianti: «Il primo maggio si festeggia lavorando» -