Primo Maggio amaro per il lavoro. Adesso serve una rivoluzione (Di sabato 1 maggio 2021) Dall'Istat arrivano nuovi dati sull'occupazione. Rispetto a febbraio 2020 gli occupati sono quasi 900 mila in meno. A marzo scende leggermente il dato sulla disoccupazione, ma non per le donne e i giovani. Tiziana Ciprini, deputata M5S e membro della commissione lavoro, non è un bel Primo Maggio? "Il Coronavirus si è abbattuto come una tempesta su tutti noi, colpendo con Maggior forza donne e giovani impiegati nei settori più precari e con bassi salari. Anche per questo, nell'ultima legge di Bilancio abbiamo introdotto sgravi contributivi al 100% per favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro. Le misure messe in campo lo scorso anno dal governo Conte – cassa integrazione anche per le aziende con un solo dipendente, blocco dei licenziamenti e sostegno alla liquidità delle imprese – hanno evitato ...

