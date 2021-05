Primo Maggio a Roma: ristoranti, musei, parchi, litorale. Cosa (non) si può fare oggi (Di sabato 1 maggio 2021) Il Lazio si sta preparando ad affrontare il Primo weekend in zona gialla che, abbinato alla festa dei lavoratori, rischia di diventare un fuggi fuggi generale. Già la giornata di ieri, complice il caldo ed il sole, ha visto le piazze ed il litorale riempiersi di persone. Il tutto esaurito però è previsto per oggi, dove le prenotazioni per i ristoranti sono off limits da giorni partendo tanto a Trastevere, quanto a Fregene. Nonostante la riapertura degli stabilimenti balneari sia slittata per Roma al 15 Maggio i ristoranti che fanno capolino sulla spiaggia possono aprire. Leggi anche: Quando inizia la stagione balneare nel Lazio, ecco quando si può andare al mare Primo Maggio a Roma: gli appuntamenti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 maggio 2021) Il Lazio si sta preparando ad affrontare ilweekend in zona gialla che, abbinato alla festa dei lavoratori, rischia di diventare un fuggi fuggi generale. Già la giornata di ieri, complice il caldo ed il sole, ha visto le piazze ed ilriempiersi di persone. Il tutto esaurito però è previsto per, dove le prenotazioni per isono off limits da giorni partendo tanto a Trastevere, quanto a Fregene. Nonostante la riapertura degli stabilimenti balneari sia slittata peral 15che fanno capolino sulla spiaggia possono aprire. Leggi anche: Quando inizia la stagione balneare nel Lazio, ecco quando si può andare al mare: gli appuntamenti di ...

