Primo maggio: a Napoli protestano le lavoratrici del Sole 365 (Di sabato 1 maggio 2021) Primo maggio in presidio per le lavoratrici dell'ipermercato Sole 365 di via Argine. "La protesta – informa una nota della Filcams-Cgil – e' contro la decisione aziendale di trasferire otto lavoratrici presso altra sede. I sindacati chiedono un intervento delle istituzioni".

