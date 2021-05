Premier League, Crystal Palace-Manchester City: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 1 maggio 2021) I padroni di casa, ormai praticamente al sicuro nella corsa salvezza, ospitano i Citizen sempre più lanciati verso la conquista del titolo inglese dopo aver ribalto il risultato anche in Champions League. Con altri tre punti, Pep Guardiola potrebbe mettere un altro mattoncino importante sulla Premier League 2020/21. Ecco le ultime dal match Crystal Palace-Manchester City con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Il Crystal Palace, raggiunta praticamente la salvezza, si è un po’ adagiato sugli allori e nelle ultime cinque partite di campionato il trend non è positivo: sono 4 i punti conquistati con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Di diversa pasta, invece, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) I padroni di casa, ormai praticamente al sicuro nella corsa salvezza, ospitano i Citizen sempre più lanciati verso la conquista del titolo inglese dopo aver ribalto il risultato anche in Champions. Con altri tre punti, Pep Guardiola potrebbe mettere un altro mattoncino importante sulla2020/21. Ecco le ultime dal matchcon le, il pronostico e latv. Il, raggiunta praticamente la salvezza, si è un po’ adagiato sugli allori e nelle ultime cinque partite di campionato il trend non è positivo: sono 4 i punti conquistati con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Di diversa pasta, invece, ...

