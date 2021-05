Premier League 2020/2021, scatto-salvezza del Brighton: battuto il Leeds (Di sabato 1 maggio 2021) Importante vittoria del Brighton, che nella 34esima giornata di Premier League batte il Leeds 2-0 e mette in cascina 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Ad aprire le marcature è Gross su rigore al 16?, mentre è Welbeck a chiudere i conti al 79?, sfruttando un’indecisione di Struijk. Con questa vittoria, la squadra di Potter sale a 37 punti, momentaneamente a +10 sul Fulham, terzultimo e impegnato tra pochi minuti contro il Chelsea, a quattro giornate dal termine. Il Leeds rimane invece nono a 47 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Importante vittoria del, che nella 34esima giornata dibatte il2-0 e mette in cascina 3 punti fondamentali in chiave. Ad aprire le marcature è Gross su rigore al 16?, mentre è Welbeck a chiudere i conti al 79?, sfruttando un’indecisione di Struijk. Con questa vittoria, la squadra di Potter sale a 37 punti, momentaneamente a +10 sul Fulham, terzultimo e impegnato tra pochi minuti contro il Chelsea, a quattro giornate dal termine. Ilrimane invece nono a 47 punti. SportFace.

