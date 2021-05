Premier League 2020 2021 | il Manchester City batte anche il Crystal Palace e vede il titolo

(Di sabato 1 maggio 2021) Potrebbe essere l’ultimo scatto verso la conquista della. Ilvince facilein casa di unormai in vacanza e con lo 0-2 inflitto a Selhurst Park domani può diventare campione d’Inghilterra se i cugini dello United perderanno. Intanto la squadra di Guardiola fa il suo dovere al sabato grazie ai gol del Kun Aguero, che a fine stagione andrà via, e di Ferran Torres, arrivati nel giro di due minuti a inizio secondo tempo. Il primo tempo è complicato per la squadra ospite, evidentemente ancora un po’ stanca dopo la sfida contro il Psg e probabilmente con la testa al ritorno contro i parigini. La più grande chance capita proprio sui piedi del centravanti della ...

SkySport : Premier, Fofana e il Ramadan: l'arbitro ferma il gioco per permettergli di bere. Video - Eurosport_IT : Una sconfitta dello United potrebbe già consegnare il titolo al City ???????????????? #PremierLeague | #ManchesterCity - passionepremier : Il Manchester City si avvicina al titolo: Aguero e Ferran Torres regolano il Crystal Palace - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #PremierLeague, il #ManchesterCity batte il #CrystalPalace e vede il titolo - sportface2016 : #PremierLeague, il #ManchesterCity batte il #CrystalPalace e vede il titolo -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Si chiamaC'era una volta. Bisognerà raccontarla così, con le parole che da sempre e in tutte le lingue introducono le favole e le storie che restano e si tramandano per la loro forza morale. Sussurrarla a ...Potrebbe essere l’ultimo scatto verso la conquista della Premier League 2020/2021. Il Manchester City vince facile anche in casa di un Crystal Palace ormai in vacanza e con lo 0-2 inflitto a Selhurst ...Ricchi (ma pieni di debiti) contro poveri (ma virtuosi), blasone e fan base contro merito sportivo, grandi contro piccoli. La narrazione della vicenda Superlega, anche per gli evidenti limiti emersi n ...