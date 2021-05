“Preferisco non fare il suo nome” | Giordana Angi | la sua fiamma e il ritorno ad Amici per Tuttapposto

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 1 maggio 2021)torna dove tutto è cominciato. La carriera della giovane cantante è incominciata tra i banchi di ‘’ e, nonostante oggi frequenti palchi più importanti, non ha disdegnato di tornare a scuola come ospite. Stasera, durante l’abituale appuntamento serale del sabato sera, la giovane si esibirà nel suo nuovo singolo “” in duetto con Loredana Bertè. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) LEGGI ANCHE =>, fuori le anticipazioni: doppia eliminazione? Ecco le indiscrezioni del Giovedì Genesi di una star Nata a Vannes, in Bretagna, nel 1994,abita fin da ...