Pre Udinese-Juventus: le dichiarazioni di Pirlo

Per il pre Udinese-Juventus, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, in programma domenica 2 maggio alle ore 18 allo stadio Friuli, il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo.

Pre Udinese-Juventus: cosa ha detto Pirlo?

Dopo essere stata fermata a Firenze, la Juventus non può più perdere terreno e contro l'Udinese sono obbligatori i tre punti per rimanere agganciati al treno Champions League. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, ha presentato cosi il match: "Sarà importante per noi, affrontiamo una squadra in un momento positivo per qualità fisiche e tecniche. Partita difficile come le altre, abbiamo un obiettivo da raggiungere". Su Ronaldo e Morata: "Cristiano sta bene, si è ...

