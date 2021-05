Porto di Gioia Tauro | Catalfamo | “nuovi fondi consentiranno il rilancio”

Leggi su cityroma

(Di sabato 1 maggio 2021)di: oggi l’incontro tra Regione, Rfi e Mims sul trasferimento della proprietà del collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando «Ha avuto buon esito l’incontro di oggi in videoconferenza sul tema del trasferimento della proprietà a Rfi del collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e del relativo impianto». Lo rende noto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, Domenica. L’incontro All’incontro hanno partecipato i vertici di Rfi e del Mims, tra cui il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, Enrico Puija, e, per la Regione, i dirigenti Giuseppe Iiritano e Giuseppe Pavone e il direttore generale del dipartimento Presidenza, Tommaso Calabrò. “La legge 77 del 2020 – prosegue la nota dell’assessorato – prevede che, al fine di rilanciare il ...