Ponte Morandi | a 53 minuti dal crollo gli ingegneri Spea nella chat del Fantacalcio | «Mai fatte ispezioni»

(Di sabato 1 maggio 2021) L’inchiesta suldelrappresenta il perfetto spaccato di cos’è l’Italia. Oggi Il Secolo XIX ci regala altri dettagli. Potremmo definirli tragicomici se non fossero, in realtà, disgustosi. Riguardano alcuni scambi inWhatsapp tra ispettori della, la società incaricata da Autostrade per l’Italia dei controlli sui ponti. Unaparticolare: quella del. Solo 53dopo il, quel 14 agosto 2018, mentre i soccorritori cercavano disperatamente tra le macerie dei sopravvissuti (furono 43 le vittime), gliammettevano candidamente che loro, quel, non lo avevano mai ispezionato. “Cinquantatrèdopo ...