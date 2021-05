Pompei, la protesta degli operatori del turismo: “Senza vaccini non si lavora, bisogna ripartire” (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dagli imprenditori che gestiscono le strutture ricettive ai lavoratori stagionali, dagli chef stellati agli operatori del trasporto turistico: sono scesi in piazza questa mattina a Pompei, in provincia di Napoli, per rappresentare il disagio di un comparto che in Campania prima della pandemia era uno degli elementi trainanti dell’economia regionale. Oggi cinque ”piazze forti” della proposta turistica campana (Pompei, Amalfi, Capri, Ischia e Sorrento) hanno voluto fare sentire la loro voce. L’hanno fatto con un presidio tenutosi sotto la sede del Comune di Pompei, a ridosso del santuario della città mariana, per spiegare che la ”filiera turistica scende in pizza per il sostegno alle famiglie, la dignità dei lavoratori di tutto il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dagli imprenditori che gestiscono le strutture ricettive aitori stagionali, dagli chef stellati aglidel trasporto turistico: sono scesi in piazza questa mattina a, in provincia di Napoli, per rappresentare il disagio di un comparto che in Campania prima della pandemia era unoelementi trainanti dell’economia regionale. Oggi cinque ”piazze forti” della proposta turistica campana (, Amalfi, Capri, Ischia e Sorrento) hanno voluto fare sentire la loro voce. L’hanno fatto con un presidio tenutosi sotto la sede del Comune di, a ridosso del santuario della città mariana, per spiegare che la ”filiera turistica scende in pizza per il sostegno alle famiglie, la dignità deitori di tutto il ...

