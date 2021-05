Polizia Roma Capitale: arrestate due persone a distanza di poche ore (Di sabato 1 maggio 2021) Due le persone arrestate lo scorso pomeriggio dai nostri agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” a distanza di poche ore. A ponte Margherita, durante i servizi di controllo nella zona, una pattuglia ha bloccato un uomo che tentava di darsi alla fuga dopo aver rubato un portafoglio ad una donna di 53 anni. Il fermato, 34 anni di nazionalità straniera, dopo aver visto la vittima prelevare da un bancomat l’ha seguita e, spruzzandole della salsa addosso per distrarla, le ha sottratto il portafoglio dalla borsa. Due ragazzi, accortisi della scena, hanno allertato una nostra pattuglia che ha bloccato e arrestato il 34enne, trovato in possesso di oltre 500 Euro e dollari americani. Poco dopo e a qualche centinaia di metri di distanza, un parcheggiatore abusivo, cittadino straniero di 30 anni, è stato arrestato ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 maggio 2021) Due lelo scorso pomeriggio dai nostri agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” adiore. A ponte Margherita, durante i servizi di controllo nella zona, una pattuglia ha bloccato un uomo che tentava di darsi alla fuga dopo aver rubato un portafoglio ad una donna di 53 anni. Il fermato, 34 anni di nazionalità straniera, dopo aver visto la vittima prelevare da un bancomat l’ha seguita e, spruzzandole della salsa addosso per distrarla, le ha sottratto il portafoglio dalla borsa. Due ragazzi, accortisi della scena, hanno allertato una nostra pattuglia che ha bloccato e arrestato il 34enne, trovato in possesso di oltre 500 Euro e dollari americani. Poco dopo e a qualche centinaia di metri di, un parcheggiatore abusivo, cittadino straniero di 30 anni, è stato arrestato ...

repubblica : Covid, blitz della polizia durante festa in villa: multati 40 universitari. Due scappano sul tetto, uno scivola: ri… - zazoomblog : Roma torna la movida a Trastevere: strade affollate e tutto esaurito nei locali. Decine i controlli di Polizia e Ca… - ilfattovideo : Roma, torna la movida a Trastevere: strade affollate e tutto esaurito nei locali. Decine i controlli di Polizia e C… - LiKytai8 : RT @Ansa_Piemonte: Con due complici tenta furto all'Ovs, fermato dalla polizia. Torino, intervento delle volanti nella centralissima via Ro… - FF_AAediPolizia : RT @reportdifesa: Guardia Costiera: operazione “30 DAYS AT SEA 3.0” per la lotta all’inquinamento marino: Roma. Dal 1° al 31 marzo scorsi,… -