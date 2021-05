Politecnico di Bari: da domani didattica in presenza per gli studenti del primo anno Corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (Di domenica 2 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Politecnico di Bari : Da lunedì, 3 maggio, ripartiranno le attività didattiche in presenza per gli studenti del primo anno dei Corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico del Poliba. Lo stabilisce il decreto rettorale n. 356, pubblicato ieri, 30 aprile. Resta invariato l’orario ufficiale delle lezioni. Inoltre, scrive il rettore, Francesco Cupertino in una nota inviata ieri alla comunità del Politecnico – “riapriremo gradualmente le biblioteche e le sale studio. Prevediamo di allargare progressivamente la possibilità di fare lezioni in presenza anche ai Corsi di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso daldi: Da lunedì, 3 maggio, ripartirle attività didattiche inper glideldeididel Poliba. Lo stabilisce il decreto rettorale n. 356, pubblicato ieri, 30 aprile. Resta invariato l’orario ufficiale delle lezioni. Inoltre, scrive il rettore, Francesco Cupertino in una nota inviata ieri alla comunità del– “riapriremo gradualmente le biblioteche e le sale studio. Prevediamo di allargare progressivamente la possibilità di fare lezioni inanche aidi ...

baritoday : Politecnico, ripartono le lezioni in presenza. Il rettore: 'Apertura graduale di biblioteche e sale studio'… - mario_capriotti : Sedimenti di Mario Capriotti, Aprile 2021, edizione limitata, progetto curato da Massimo Siragusa e Giuseppe Rosa… - silvibuzza : #graduationday?? 28 aprile 2021 #laureamagistrale Ingegneria dell’automazione Doppia lode = Doppia gioia ??????… - Controcultura1 : La sede del MArTa a Taranto Nelle stesse ore in cui il clone del David di Michelangelo vola negli Emirati Arabi pe… - EmyColomboPOLI : RT @polimi: Firmato un accordo quadro tra Politecnico di Bari, Politecnico di Milano e PoliHub: un'alleanza nord-sud per sostenere processi… -