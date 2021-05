Pnrr inviato alla Commissione Europea. Von der Leyen, “Ricevuto il piano dell’Italia” (Di sabato 1 maggio 2021) Recovery Plan approvato in Cdm. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera anche al fondo extra da 30 miliardi. ROMA – Recovery Plan approvato in Cdm. Dopo la tappa in Parlamento e il confronto con le Regioni, il Governo in Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’ultima versione del piano e al fondo extra da 30 miliardi per le opere non incluse nel Pnrr. Il piano è stato inviato alla Commissione Europea per la valutazione delle riforme e l’approvazione di Bruxelles nella serata del 30 aprile. “Abbiamo Ricevuto il piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia. Comprende riforme e investimenti per la transizione digitale e verde, innovazione, competitività, cultura, istruzione, coesione e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) Recovery Plan approvato in Cdm. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera anche al fondo extra da 30 miliardi. ROMA – Recovery Plan approvato in Cdm. Dopo la tappa in Parlamento e il confronto con le Regioni, il Governo in Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’ultima versione dele al fondo extra da 30 miliardi per le opere non incluse nel. Ilè statoper la valutazione delle riforme e l’approvazione di Bruxelles nella serata del 30 aprile. “Abbiamoilnazionale di ripresa e resilienza. Comprende riforme e investimenti per la transizione digitale e verde, innovazione, competitività, cultura, istruzione, coesione e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Recovery Italia inviato in Ue. Bruxelles preparerà road map vincolante per investimenti e riforme #ANSA - SkyTG24 : #Recovery, #Pnrr dell'Italia inviato alla commissione #Ue. Ipotesi luglio per prima tranche - leone52641 : RT @gmgiua: È finita l’ansia di quello che a Palazzo Chigi ha inviato la mail a Bruxelles. Avanti! #PNRR - yufalcediluna : RT @gmgiua: È finita l’ansia di quello che a Palazzo Chigi ha inviato la mail a Bruxelles. Avanti! #PNRR - gmgiua : È finita l’ansia di quello che a Palazzo Chigi ha inviato la mail a Bruxelles. Avanti! #PNRR -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr inviato Recovery, Ue: ricevuto piano Italia ...una nota si legge che l'esecutivo di Bruxelles "ha ricevuto i piani di ripresa e resilienza (Pnrr) ... Leggi anche Recovery, piano Italia inviato all'Ue Recovery, Draghi lancia piano da 248 miliardi: "No ...

Primo maggior: Di Maio, vaccini e Pnrr opportunità da sfruttare per risollevarci Roma, 01 mag 09:47 - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha inviato gli auguri per il primo maggio ai connazionali rimasti in prima linea durante la pandemia e ...di ripresa e resilienza (Pnrr) ...

Il Pnrr inviato a Bruxelles alla Commissione Ue Tiscali.it Primo maggior: Di Maio, vaccini e Pnrr opportunità da sfruttare per risollevarci Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha inviato gli auguri per il primo maggio ai connazionali rimasti in prima linea durante la ...

Mobilità lenta in Puglia: ferrovie dismesse possono diventare ciclovie turistiche Con i fondi del PNRR si potrebbe investire in un turismo lento e sostenibile, partendo dalla antica linea ferroviaria Rocchetta Sant’Antonio-Gioia del Colle, che attraversa alcuni dei luoghi più sugge ...

...una nota si legge che l'esecutivo di Bruxelles "ha ricevuto i piani di ripresa e resilienza () ... Leggi anche Recovery, piano Italiaall'Ue Recovery, Draghi lancia piano da 248 miliardi: "No ...Roma, 01 mag 09:47 - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, hagli auguri per il primo maggio ai connazionali rimasti in prima linea durante la pandemia e ...di ripresa e resilienza () ...Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha inviato gli auguri per il primo maggio ai connazionali rimasti in prima linea durante la ...Con i fondi del PNRR si potrebbe investire in un turismo lento e sostenibile, partendo dalla antica linea ferroviaria Rocchetta Sant’Antonio-Gioia del Colle, che attraversa alcuni dei luoghi più sugge ...