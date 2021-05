PizzAut | inaugurata a Milano la pizzeria gestita da ragazzi autistici | “Progetto non rimanga l’unico in Italia | esperienza che va replicata”

(Di sabato 1 maggio 2021) Dopo attese e rinvii dovuti alla pandemia in corso, apre le porte a pochi passi da, il ristorante gestito completamente da, il primo in Europa. Inizialmente l’inaugurazione era stata programmata per il 2 aprile del 2020, ma il coronavirus ha bloccato tutto. Iavevano quindi rivisitato ilin chiave itinerante, con un foodtruck. Oggi, nel giorno della festa dei lavoratori, ildiventa finalmente realtà e il locale inizia la sua attività a Cassina dè Pecchi, comune nel Milanese. All’evento ha partecipato anche la presidente del Senato ,Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Siete un esempio di cui l’è orgogliosa” ha detto. Casellati ha ricordato l’incontro avuto due anni fa in Senato “quando i ...

