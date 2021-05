Pirlo sugli insulti al figlio: “Gli ho detto di non dare peso ai leoni da tastiera” (Di sabato 1 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con l’Udinese, Andrea Pirlo è tornato anche sulla vicenda degli insulti al figlio e gli auguri di morte che ha ricevuto in settimana. Queste le parole del tecnico: “Essendo in questo ambiente da tanti anni so cosa significa essere un personaggio pubblico. Non trovo una novità questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a una tastiera. Mi dispiace per mio figlio perché non c’entra niente, ho spiegato anche a lui che non deve farci caso. Questo è un problema sociale”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con l’Udinese, Andreaè tornato anche sulla vicenda degliale gli auguri di morte che ha ricevuto in settimana. Queste le parole del tecnico: “Essendo in questo ambiente da tanti anni so cosa significa essere un personaggio pubblico. Non trovo una novità questida parte della gente che si nasconde dietro a una. Mi dispiace per mioperché non c’entra niente, ho spiegato anche a lui che non deve farci caso. Questo è un problema sociale”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

