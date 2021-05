Pio e Amedeo, vicepresidente di Arcigay: “Banalità patetica. Due etero ci spiegano cosa deve offendere i gay” (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo Vladimir Luxuria, Stefania Orlando e Aurora Ramazzotti si è mosso anche l’Arcigay. Pietro Turano in qualità di consigliere nazionale Arcigay e vicepresidente di Arcigay Roma ha commentato il triste siparietto di Pio e Amedeo sul ‘politically correct’. Intervistato da FanPage l’attore di Skam ha spiegato chiaramente dove e perché hanno sbagliato i due comici di Felicissima Sera. “Ci vogliono insegnare che è l’intenzione che conta e spacciano per rivoluzionario un discorso che in realtà è di una Banalità patetica. Certo che lo sappiamo che è l’intenzione che conta ma questo non significa che sia sempre il solito uomo, maschio, bianco, cisgender, etero a doverci spiegare che cosa dovrebbe offendermi o meno. Che cosa ... Leggi su biccy (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo Vladimir Luxuria, Stefania Orlando e Aurora Ramazzotti si è mosso anche l’. Pietro Turano in qualità di consigliere nazionalediRoma ha commentato il triste siparietto di Pio esul ‘politically correct’. Intervistato da FanPage l’attore di Skam ha spiegato chiaramente dove e perché hanno sbagliato i due comici di Felicissima Sera. “Ci vogliono insegnare che è l’intenzione che conta e spacciano per rivoluzionario un discorso che in realtà è di una. Certo che lo sappiamo che è l’intenzione che conta ma questo non significa che sia sempre il solito uomo, maschio, bianco, cisgender,a doverci spiegare chedovrebbe offendermi o meno. Che...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - zgrattoni : RT @matteosalvinimi: Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo https://… - uuuwhattadancer : RT @radio_zek: Pio e Amedeo: “Elencheremo le parole che non si possono più dire in tv come “fr*ci”. Perché la cattiveria non è nella lingua… -