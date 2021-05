Pio e Amedeo, ritratto semiserio dei due "bamboccioni" della comicità all'italiana (Di sabato 1 maggio 2021) di Nicola Ferrara Si conclude ieri 'Felicissima sera', nuovo show del venerdì di Canale 5, non senza qualche strascico di polemica. Il wannabe - varietà dei due buontemponi pugliesi, giunto ormai alla ... Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) di Nicola Ferrara Si conclude ieri 'Felicissima sera', nuovo show del venerdì di Canale 5, non senza qualche strascico di polemica. Il wannabe - varietà dei due buontemponi pugliesi, giunto ormai alla ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - Conduso_io_ : RT @AlbertoPots: Pensate a un ragazzino che magari questa settimana è stato chiamato 'frocio' a scuola, pensate che il venerdì sera si guar… - ispirvzionx : ma chi sono pio e amedeo -