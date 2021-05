Pio e Amedeo, la notizia era nell’aria da ieri sera, adesso è ufficiale (Di sabato 1 maggio 2021) Chiusura ieri per Felicissima sera, il programma su Canale 5 guidato da Pio e Amedeo. Durante la trasmissione di Pio e Amedeo, si sono succeduti numerosi ospiti vip. Infatti, sono entrati in scena anche Raoul Bova, Laura Chiatti, Nina Zilli e Malena. Non è mancato anche il momento più serio con la presenza del matematico Piergiorgio Odifreddi. Immancabile anche la parte dedicata a ‘Emigratis’, con l’arrivo dei cantanti neomelodici napoletani Ciro Rigione ed Enzo Barone, che hanno fatto scatenare tutti a ritmo di discoteca. Ma il protagonista è stato Eros Ramazzotti. ad aver fatto un gesto meraviglioso. . Il duo Pio e Amedeo ha infatti riferito davanti alle telecamere: “Ha devoluto il cachet ai lavoratori del mondo dello spettacolo”. Ha voluto dare un sostegno fattivo a tutte quelle persone che sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Chiusuraper Felicissima, il programma su Canale 5 guidato da Pio e. Durante la trasmissione di Pio e, si sono succeduti numerosi ospiti vip. Infatti, sono entrati in scena anche Raoul Bova, Laura Chiatti, Nina Zilli e Malena. Non è mancato anche il momento più serio con la presenza del matematico Piergiorgio Odifreddi. Immancabile anche la parte dedicata a ‘Emigratis’, con l’arrivo dei cantanti neomelodici napoletani Ciro Rigione ed Enzo Barone, che hanno fatto scatenare tutti a ritmo di discoteca. Ma il protagonista è stato Eros Ramazzotti. ad aver fatto un gesto meraviglioso. . Il duo Pio eha infatti riferito davanti alle telecamere: “Ha devoluto il cachet ai lavoratori del mondo dello spettacolo”. Ha voluto dare un sostegno fattivo a tutte quelle persone che sono ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - frankdanza : @SimoneAlliva Magari le intenzioni di Pio e Amedeo erano buone, ma io continuo a non capire perché si tenda a dare 'consigli' a chi subisce - ghezzwhat : Pensate aspettare 9 mesi e poi vi nasce un figlio pio e amedeo -