Pink Floyd | il ban di The Wall in Sudafrica durante l’apartheid | Memories

(Di sabato 1 maggio 2021) Se Thedeiè, secondo la critica più esperta, “l’opera rock che ha battuto tutte le opere rock”, per un certo governo è una minaccia. Inutile nascondere che canzoni come Comfortably Numb e la trilogia Another Brick In Thesiano state in grado di modificare in positivo il nostro pensiero, scuotendo le coscienze e facendoci scoprire una nuova estetica della bellezza. Per il governo del, quel 1° maggio 1980, non è interessato alla bellezza. Thedeiè un’opera non gradita perché i bambini delle scuole, non contenti del, cantano: “We don’t need no education” tutti in corso. Un grido di protesta così forte, in quegli anni, non è ammissibile. Another Brick In The ...