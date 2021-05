Piazza di Santa Maria Maggiore, intervento della Polizia Locale (Di sabato 1 maggio 2021) Si radunano in Piazza di Santa Maria Maggiore durante il coprifuoco e senza mascherina, intervento della Polizia Locale: sanzioni per oltre 5mila euro una persona denunciata per resistenza . Era da poco passata la mezzanotte, quando una pattuglia della Polizia Locale, del I Gruppo “ex Trevi”, nel corso dell’ attività di pattugliamento, ha notato un gruppo composto di una decina di persone sulla Piazza di Santa Maria Maggiore: oltre alle sanzioni per inosservanza delle disposizioni previste per il contenimento del contagio, un uomo di 57 anni è stato anche denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 maggio 2021) Si radunano indidurante il coprifuoco e senza mascherina,: sanzioni per oltre 5mila euro una persona denunciata per resistenza . Era da poco passata la mezzanotte, quando una pattuglia, del I Gruppo “ex Trevi”, nel corso dell’ attività di pattugliamento, ha notato un gruppo composto di una decina di persone sulladi: oltre alle sanzioni per inosservanza delle disposizioni previste per il contenimento del contagio, un uomo di 57 anni è stato anche denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ...

