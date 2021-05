Perché oggi non c’è l’estrazione del Lotto e Superenalotto: il motivo (Di sabato 1 maggio 2021) Perché oggi, 1 maggio, non c’è l’estrazione del Lotto e SuperenaLotto: il motivo Perché oggi, sabato 1 maggio 2021, non si è tenuta l’estrazione del Lotto e del SuperenaLotto? La risposta è molto semplice: oggi è la festa dei lavoratori e quindi l’estrazione numero 52 è stata posticipata a lunedì 3 maggio 2021. Se avete fatto la vostra giocata quindi non dovrete far altro che aspettare qualche giorno in più prima di scoprire se la fortuna vi bacerà o meno. Intanto, buona festa del lavoro. Le ultime estrazioni del Lotto Di seguito le estrazioni dei giorni scorsi, la combinazione vincente del SuperenaLotto estrazione dopo estrazione, con ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021), 1 maggio, non c’èdele Superena: il, sabato 1 maggio 2021, non si è tenutadele del Superena? La risposta è molto semplice:è la festa dei lavoratori e quindinumero 52 è stata posticipata a lunedì 3 maggio 2021. Se avete fatto la vostra giocata quindi non dovrete far altro che aspettare qualche giorno in più prima di scoprire se la fortuna vi bacerà o meno. Intanto, buona festa del lavoro. Le ultime estrazioni delDi seguito le estrazioni dei giorni scorsi, la combinazione vincente del Superenaestrazione dopo estrazione, con ...

CarloCalenda : Oggi @DomaniGiornale racconta (grafico) quello che con @Azione_it ripetiamo. Dopo un figlio, le donne spesso non to… - Corriere : Buon primo maggio: perché oggi è la Festa del Lavoratori? Le frasi più belle per celeb... - 6000sardine : Circa 800 militanti di estrema destra si sono ritrovati in via Paladini a Milano, per commemorare la morte di Sergi… - RenzoCianchetti : RT @InMonsterland: Compagni! Buongiorno! Mentre cantate l'Internazionale ricordatevi che oggi è anche San Giuseppe lavoratore, e mi sembra… - _melacton__ : Anche oggi ennesimo evento televisivo che mi perdo perché non abito in italia aaaah -

Ultime Notizie dalla rete : Perché oggi Ora San Giuseppe diventa "protettore degli esuli": la svolta del Papa ... quando ha dichiarato che "San Giuseppe non può non essere il Custode della Chiesa, perché la ... Dalle "periferie economico - esistenziali", tanto care al regnante, oggi si scappa per la speranza (altra ...

Udinese - Juventus, Pirlo: "Dybala dal 1'. Insulti a mio figlio? C'è un problema sociale" " Morata non sta benissimo per un problema al ginocchio - analizza il tecnico juventino - e oggi ... Proprio l'allenatore della Juventus ha parlato di quanto accaduto: "Mi dispiace per lui, perché so ...

