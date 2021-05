Partita la prima crociera italiana dell'anno (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Costa Smeralda, ammiraglia di Costa Crociere, ha preso il largo dal porto di Savona per una crociera di una settimana, rigorosamente in Italia. È la prima nave della compagnia italiana a ripartire nel 2021; la stagione estiva vedrà un totale di quattro navi Costa in crociera nel Mediterraneo. La ripartenza è stata festeggiata alla presenza del direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, e delle autorità locali: il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini e il comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Francesco Cimmino. Una data simbolica, ha sottolineato Zanetti: "Nel giorno della Festa dei Lavoratori la nostra ... Leggi su agi (Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Costa Smeralda, ammiraglia di Costa Crociere, ha preso il largo dal porto di Savona per unadi una settimana, rigorosamente in Italia. È lanavea compagniaa ripartire nel 2021; la stagione estiva vedrà un totale di quattro navi Costa innel Mediterraneo. La ripartenza è stata festeggiata alla presenza del direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, ee autorità locali: il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il presidente'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini e il comandantea Capitaneria di Porto di Savona, Francesco Cimmino. Una data simbolica, ha sottolineato Zanetti: "Nel giornoa Festa dei Lavoratori la nostra ...

