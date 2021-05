Parla Figliuolo: “Dopo gli over 65, vaccineremo i giovani in vacanza e nelle scuole” (Di sabato 1 maggio 2021) Parla il Generale Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid. E, per farlo, sceglie la redazione di “la Repubblica”, a cui dichiara: “Dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole”. E’ questa la dichiarazione più significativa di un’ora circa di chiacchierata con il direttore Maurizio Molinari. “Abbiamo raggiunto le 500 mila dosi”, l’obiettivo è “crescere ancora”, avvicinare da giugno quota un milione al giorno. “Ci sono stati alcuni ritardi”, ammette, ma ora bisogna guardare al futuro. L’idea – spiega Figliuolo – è completare gli over 65, poi aprire all’immunizzazione senza fasce d’età e senza prenotazione. Utilizzando anche le campagne in azienda, “da fine maggio”. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021)il Generale Francesco, commissario per l’emergenza Covid. E, per farlo, sceglie la redazione di “la Repubblica”, a cui dichiara: “gli65i piùin”. E’ questa la dichiarazione più significativa di un’ora circa di chiacchierata con il direttore Maurizio Molinari. “Abbiamo raggiunto le 500 mila dosi”, l’obiettivo è “crescere ancora”, avvicinare da giugno quota un milione al giorno. “Ci sono stati alcuni ritardi”, ammette, ma ora bisogna guardare al futuro. L’idea – spiega– è completare gli65, poi aprire all’immunizzazione senza fasce d’età e senza prenotazione. Utilizzando anche le campagne in azienda, “da fine maggio”. ...

