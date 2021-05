Panucci: “Juve dentro, lotta Champions tra Napoli, Atalanta e Milan” (Di sabato 1 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport ha intervistato Christian Panucci in merito alla corsa per la prossima edizione della Champions League. Secondo Panucci Milan, Atalanta e Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 1 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport ha intervistato Christianin merito alla corsa per la prossima edizione dellaLeague. Secondo… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

100x100Napoli : Christian #Panucci analizza la corsa #Champions. - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Panucci: 'La Juve ha fatto male ma andrà in Champions, Napoli e Atalanta corrono, il Milan se la gioca con… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Panucci: 'La Juve ha fatto male ma andrà in Champions, Napoli e Atalanta corrono, il Milan se la gioca con… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Panucci: 'La Juve ha fatto male ma andrà in Champions, Napoli e Atalanta corrono, il Milan se la gioca con… - napolimagazine : L'OPINIONE - Panucci: 'La Juve ha fatto male ma andrà in Champions, Napoli e Atalanta corrono, il Milan se la gioca… -