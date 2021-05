Palermo, identificata la variante brasiliana del Covid in un soggetto vaccinato con Pfizer (Di sabato 1 maggio 2021) A Palermo è stata identificata la variante brasiliana del Covid in un soggetto vaccinato con Pfizer. L’Azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo annuncia di aver identificato la variante brasiliana del Covid in un paziente già vaccinato. Il paziente, un uomo di 83 anni immunodepresso, si era recato in Pronto Soccorso con difficoltà respiratorie problemi intestinali, due dei sintomi comuni del Covid. CoronavirusPalermo, identificata la variante brasiliana del Covid in un paziente vaccinato con Pfizer Il paziente, un uomo di 83 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) Aè stataladelin uncon. L’Azienda Villa Sofia-Cervello diannuncia di aver identificato ladelin un paziente già. Il paziente, un uomo di 83 anni immunodepresso, si era recato in Pronto Soccorso con difficoltà respiratorie problemi intestinali, due dei sintomi comuni del. Coronavirusladelin un pazienteconIl paziente, un uomo di 83 ...

