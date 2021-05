Pagelle Milan-Benevento 2-0 | bentornato Theo | Ibra serata no | Serie A News

TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Milan - Kessié mostruoso, Saelemaekers ispirato. Ibra, quanti gol sbagliati - PianetaMilan : - CalcioWeb : #MilanBenevento, le pagelle: i rossoneri tornano al successo - MilanoRossonera : Le pagelle di Milan-Benevento 2-0: 3 punti di speranza! - - MilanLiveIT : #MilanBenevento 2-0, SUBITO le PAGELLE ?? -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:Benevento Ledei protagonisti del match trae Benevento, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Calhanoglu FLOP: Dabo VOTI(4 - 2 - 3 - ...Le: Eriksen risolutore, Barella dà la spinta Conte ha cambiato l'Inter. "C'è stato un ...lì perché ho trovato un presidente che era un tifoso come Agnelli e siamo riusciti a battere ile ...E' terminata la partita tra Milan e Benevento, partita della 34ª giornata di Serie A, stagione 2020/2021. Di seguito le pagelle della formazione allenata da Stefano Pioli. G. Donnarumma 6 - Non ...Le pagelle di Milan-Benevento, l'anticipo della 34^ giornata di Serie A. Ritorno alla vittoria per i rossoneri, Calhanoglu torna decisivo ...