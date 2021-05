Overwatch | la nuova skin di Mei accusata di appropriazione culturale – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 1 maggio 2021) Ladi Mei, uno dei personaggi di, è statadi, anche se non è proprio il caso.. L’ultimaleggendaria di Mei, il personaggio dello sparatutto online, è statadiper via della pettinatura. Lasi chiama MM-Mei ed è apparsa ieri nel negozio dellaLeague. Installandola, Mei viene trasformata in una combattente dell’MMA. Più precisamente, l’ispirazione per la pettinatura dellaè la campionessa cinese Zhang Weili che, guarda un po’, porta proprio i capelli in quel modo. Quindi Blizzard non ha compiuto alcuna ...