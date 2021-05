Overwatch | 10 milioni di nuovi giocatori nel 2020 nonostante la carenza di nuovi eroi e modalità

(Di sabato 1 maggio 2021)continua a sorprendere,il supporto al titolo abbia subito un rallentamento per permettere a Blizzard di concentrarsi sul sequel in arrivo. In un'intervista con GameSpot, il nuovo director diAaron Keller, colui che ha sostituito Jeff Kaplan, ha rivelato che l'hero shooter ha recentemente raggiunto i 60di. Considerando che, alla fine del 2019, il titolo vantava 50di utenti, significa che nel corso del(più qualche mese del 2021),ha guadagnato ben 10di. Leggi altro...

