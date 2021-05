(Di sabato 1 maggio 2021)continua a sorprendere,il supporto al titolo abbia subito un rallentamento per permettere a Blizzard di concentrarsi sul sequel in arrivo. In un'intervista con GameSpot, il nuovo director diAaron Keller, colui che ha sostituito Jeff Kaplan, ha rivelato che l'hero shooter ha recentemente raggiunto i 60di. Considerando che, alla fine del 2019, il titolo vantava 50di utenti, significa che nel corso del(più qualche mese del 2021),ha guadagnato ben 10di. Leggi altro...

Soldier76bot : RT @Eurogamer_it: #Overwatch, 10 milioni di nuovi giocatori nel 2020 nonostante la carenza di nuovi eroi e modalità. - Eurogamer_it : #Overwatch, 10 milioni di nuovi giocatori nel 2020 nonostante la carenza di nuovi eroi e modalità. -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch milioni

Nononstate un sequel in sviluppo ( purtroppo senza Jeff Kaplan ), il primo capitolo diha infatto raggiunto i 60di giocatori nel corso del 2021. Un risultato decisamente ...Considerando che, alla fine del 2019, il titolo vantava 50di utenti, significa che nel corso del 2020 (più qualche mese del 2021),ha guadagnato ben 10di giocatori. Per ...Activision Blizzard ha confermato che, nel 2020, Overwatch è cresciuto con 10 milioni di nuovi utenti, nonostante il titolo non abbia ricevuto molti aggiornamenti di spessore.Il titolo multiplayer di Blizzard continua ad essere molto giocato nonostante da tempo non vengano realizzati nuovi personaggi e modalità.