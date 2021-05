Osama Bin Laden | dieci anni fa moriva il terrorista

(Di sabato 1 maggio 2021)fa, il 1° maggio 2011, un raid dei Navy Seal statunitensi uccise il leader di Al QaedaBinpresso il complesso in cui risiedeva ad Abbottabad, in Pakistan. Bin, la mente dietro agli attacchi dell’11 settembre 2001, è stata la causa dell’invasione americana in Afghanistan, da cui le truppe si

In un'intervista esclusiva alla Cnn condotta attraverso due intermediari alla vigilia del decimo anniversario della morte diLaden e mentre il presidente americano si prepara a ritirare le ...Quaranta minuti. Tanto è durato il blitz delle Navy Seals, le forze speciali della Marina statunitense che il 2 maggio di dieci anni fa hanno ucciso il fondatore di al - QaedaLaden nel suo compound nei pressi di Abbottabad, non lontano da Islamabad, in Pakistan, vicino a una accademia militare. L'azione militare partita dall'Afghanistan e denominata 'Operation ...Qaeda vowing war 10 years after Bin Laden’s death.Dieci anni fa, il 1° maggio 2011, un raid dei Navy Seal uccise il leader di Al Qaeda Osama Bin Laden presso il suo complesso in Pakistan.