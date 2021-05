Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 01/05/2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi potrebbe spuntare dal nulla un’opportunità che ti permetterà di avanzare professionalmente, perché il Sole è ancora congiunto con Urano (il maestro delle sorprese) nella tua casa degli studi superiori. Quest’area riguarda anche l’illuminazione che potresti raggiungere grazie a un viaggio oppure affrontando un percorso spirituale o di studi. Oggi potrebbe esserci rivelazione che cambierà il tuo punto di vista su una situazione per te fondamentale. In questo caso potresti realizzare che avrai una decisione importante da prendere a breve. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi potrebbe spuntare dal nulla un’opportunità che ti permetterà di avanzare professionalmente, perché il Sole è ancora congiunto con Urano (il maestro delle sorprese) nella tua casa degli studi superiori. Quest’area riguarda anche l’illuminazione che potresti raggiungere grazie a un viaggio oppure affrontando un percorso spirituale o di studi. Oggi potrebbe esserci rivelazione che cambierà il tuo punto di vista su una situazione per te fondamentale. In questo caso potresti realizzare che avrai una decisione importante da prendere a breve. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

