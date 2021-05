Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 01/05/2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi aspettati l’inaspettato, sia da te che dai tuoi cari. Il Sole sta risplendendo nella tua casa dell’identità, ma ieri ha sbattuto la testa contro Urano, che vi risiede da due anni e non ha mai smesso di cambiare il modo in cui ti mostri al mondo. Questo evento potrebbe rivelarsi molto fortunato, molto impegnativo o entrambe le cose. Saturno ti imporrà alcune richieste dalla tua casa della carriera, e questo potrebbe scombinare il tuo equilibrio tra casa e lavoro. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi aspettati l’inaspettato, sia da te che dai tuoi cari. Il Sole sta risplendendo nella tua casa dell’identità, ma ieri ha sbattuto la testa contro Urano, che vi risiede da due anni e non ha mai smesso di cambiare il modo in cui ti mostri al mondo. Questo evento potrebbe rivelarsi molto fortunato, molto impegnativo o entrambe le cose. Saturno ti imporrà alcune richieste dalla tua casa della carriera, e questo potrebbe scombinare il tuo equilibrio tra casa e lavoro. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Mariella09gicl1 : RT @etuttoilresto: Cercasi #Toro per perdere la testa #Oroscopo #estate - OroscopoToro : 30/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - luludisa1969 : RT @etuttoilresto: Cercasi #Toro per perdere la testa #Oroscopo #estate - ChuckPo20402597 : RT @etuttoilresto: Cercasi #Toro per perdere la testa #Oroscopo #estate - OroscopoToro : 30/apr/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: -