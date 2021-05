Oroscopo Sagittario, domani 2 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 1 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. La Luna entrerà nei vostri progetti astrali questa domenica, carissimi Sagittario, garantendovi un solido supporto per la giornata. La maggior parte del suo influsso sarà tangibile all’interno della vostra sfera famigliare, superando quelle vecchie preoccupazioni patrimoniali ed economiche cha hanno portato scompiglio nel corso delle ultime settimane. Riuscirete a ristabilire con loro un rapporto armonico e allegro, passando anche dei bei momenti di unione! Un buono stato di salute ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 1 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 2? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. La Luna entrerà nei vostri progetti astrali questa domenica, carissimi, garantendovi un solido supporto per la giornata. Lar parte del suo influsso sarà tangibile all’interno della vostra sfera famigliare, superando quelle vecchie preoccupazioni patrimoniali ed economiche cha hanno portato scompiglio nel corso delle ultime settimane. Riuscirete a ristabilire con loro un rapporto armonico e allegro, passando anche dei bei momenti di unione! Un buono stato di salute ...

