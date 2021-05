Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 01/05/2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Con il tuo pianeta dominante, il Sole, allineato con Urano, oggi la tua vita potrebbe andare in una nuova direzione. Urano è pura imprevedibilità, quindi ciò che accadrà potrebbe sorprenderti. Forse è qualcosa che avrà un impatto sulla tua carriera, oppure sul rapporto con il tuo compagno o il tuo socio. Saturno vuole che tu costruisca delle solide basi nel tuo settore delle relazioni, e cercherà di darti un po’ di lezioni al riguardo. Questa situazione potrebbe comportare alti e bassi durante tutto l’anno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 maggio 2021) Con il tuo pianeta dominante, il Sole, allineato con Urano, oggi la tua vita potrebbe andare in una nuova direzione. Urano è pura imprevedibilità, quindi ciò che accadrà potrebbe sorprenderti. Forse è qualcosa che avrà un impatto sulla tua carriera, oppure sul rapporto con il tuo compagno o il tuo socio. Saturno vuole che tu costruisca delle solide basi nel tuo settore delle relazioni, e cercherà di darti un po’ di lezioni al riguardo. Questa situazione potrebbe comportare alti e bassi durante tutto l’anno. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

OroscopoLeone : 30/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - OroscopoLeone : 30/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - OroscopoLeone : 30/apr/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - OroscopoLeone : 30/apr/2021: Numeri fortunati => Per saperne di più: -