Oroscopo Gemelli del giorno: previsioni del giorno 01/05/2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Il Sole sta portando diverse sorprese nella tua vita, dopo lo scontro di ieri con Urano. Il risultato potrebbe risultare sfiancante, perché alcune di queste sorprese potrebbero rivelarsi meravigliose e altre inaspettatamente impegnative. Saturno ti giudicherà dalla tua nona casa (questioni legali, grandi viaggi e studi superiori), chiedendoti di essere disciplinata e metodica nel tuo approccio a questi temi. Urano potrebbe lasciarti di stucco portandoti delle notizie completamente inaspettate su una questione legale o sul tuo percorso di studi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

