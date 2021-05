Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 01/05/2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Il tuo settore sociale oggi sarà illuminato da quattro pianeti che ti ispireranno imprese eccitanti e opportunità divertenti. Fai solo attenzione a non assecondare troppo i tuoi amici o potresti trovarti a pagare un conto più salato del previsto. Grazie all’incontro di ieri tra il Sole e Urano, potresti anche conoscere delle persone particolarmente interessanti. Un’altra possibilità è che tu decida di concentrarti su un lavoro di gruppo, o su un progetto umanitario, che potrebbe comportare una piccola spesa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 maggio 2021) Il tuo settore sociale oggi sarà illuminato da quattro pianeti che ti ispireranno imprese eccitanti e opportunità divertenti. Fai solo attenzione a non assecondare troppo i tuoi amici o potresti trovarti a pagare un conto più salato del previsto. Grazie all’incontro di ieri tra il Sole e Urano, potresti anche conoscere delle persone particolarmente interessanti. Un’altra possibilità è che tu decida di concentrarti su un lavoro di gruppo, o su un progetto umanitario, che potrebbe comportare una piccola spesa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

