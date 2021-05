Oroscopo Branko domani domenica 2 Maggio 2021, previsioni segno per segno (Di sabato 1 maggio 2021) Ariete Situazione interessante con qualcuno che conosci. I momenti che vivrai saranno incredibili, te lo meriti. Amore: giorni in cui ti verrà richiesto di assumere una posizione più impegnata con il tuo partner o di chiarire alcuni aspetti tra i tuoi amici. Ricchezza: non appoggiare nessuno che conosci del tuo lavoro perché potresti avere antipatia per la tua famiglia. Il numero 4 può darti fortuna. Benessere: devi stare a metà strada, tra audacia e prudenza, un atteggiamento che ti darà ottimi risultati nelle trattative. Toro Giorno decisivo per alcuni aspetti della tua vita personale ed emotiva. Grandi gioie ti aspettano per oggi. Amore: trova il punto di equilibrio per far partecipare il tuo partner ai tuoi problemi, ma non esercitare pressioni sulla relazione. Ricchezza: la giornata sembra positiva per gli affari. Cerca attivamente quel bene di cui hai bisogno da molto ... Leggi su newsitaliane (Di sabato 1 maggio 2021) Ariete Situazione interessante con qualcuno che conosci. I momenti che vivrai saranno incredibili, te lo meriti. Amore: giorni in cui ti verrà richiesto di assumere una posizione più impegnata con il tuo partner o di chiarire alcuni aspetti tra i tuoi amici. Ricchezza: non appoggiare nessuno che conosci del tuo lavoro perché potresti avere antipatia per la tua famiglia. Il numero 4 può darti fortuna. Benessere: devi stare a metà strada, tra audacia e prudenza, un atteggiamento che ti darà ottimi risultati nelle trattative. Toro Giorno decisivo per alcuni aspetti della tua vita personale ed emotiva. Grandi gioie ti aspettano per oggi. Amore: trova il punto di equilibrio per far partecipare il tuo partner ai tuoi problemi, ma non esercitare pressioni sulla relazione. Ricchezza: la giornata sembra positiva per gli affari. Cerca attivamente quel bene di cui hai bisogno da molto ...

