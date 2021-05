Oroscopo Branko domani domenica 2 Maggio 2021, previsioni i segni (Di sabato 1 maggio 2021) Ariete Ostacoli irritanti, persone giovani (figli?) che vi fanno perdere tempo e si comportano in modo che ritenete ingiusto, capi che non comprendono le vostre ragioni. Ma avete una tale carica che nulla vi fermerà. L’INCONTRO Un Gemelli sembra disinteressato a voi, e invece sta solo usando una tattica. Amore con Vergine e Pesci. Toro Riuscite finalmente ad avere rapporti proficui, perché sono con persone che vi completano ma non vi prevaricano, né si dimostrano sottomesse. Questo vale nel lavoro e, ancora di più, nelle storie d’amore. L’INCONTRO Una Bilancia vi guarda in un modo che… vi sentite sciogliere. Scorpione affascinante, Capricorno eccitante. Gemelli L’arrivo di Mercurio in Gemelli, il giorno 4, vi permette di risolvere qualche questione logistica e di riavvicinarvi a un collega che è seccato con voi. Tenete sempre d’occhio i concorrenti, però… L’INCONTRO Un Cancro ... Leggi su newsitaliane (Di sabato 1 maggio 2021) Ariete Ostacoli irritanti, persone giovani (figli?) che vi fanno perdere tempo e si comportano in modo che ritenete ingiusto, capi che non comprendono le vostre ragioni. Ma avete una tale carica che nulla vi fermerà. L’INCONTRO Un Gemelli sembra disinteressato a voi, e invece sta solo usando una tattica. Amore con Vergine e Pesci. Toro Riuscite finalmente ad avere rapporti proficui, perché sono con persone che vi completano ma non vi prevaricano, né si dimostrano sottomesse. Questo vale nel lavoro e, ancora di più, nelle storie d’amore. L’INCONTRO Una Bilancia vi guarda in un modo che… vi sentite sciogliere. Scorpione affascinante, Capricorno eccitante. Gemelli L’arrivo di Mercurio in Gemelli, il giorno 4, vi permette di risolvere qualche questione logistica e di riavvicinarvi a un collega che è seccato con voi. Tenete sempre d’occhio i concorrenti, però… L’INCONTRO Un Cancro ...

