Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 01/05/2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Con Saturno nella tua quinta casa, probabilmente nell’ultimo periodo non hai avuto molta fortuna nelle questioni economiche, ma questa situazione oggi potrebbe cambiare. Il Sole, solitamente foriero di buoni auspici, si è appena scontrato con l’eccitante Urano, e questo potrebbe procurarti un grande colpo di fortuna o, nel peggiore dei casi, una spesa inaspettata. Il severo Saturno si opporrà a questa energia instabile cercando di imporre la sua disciplina. Il tuo compagno o i tuoi figli potrebbero essere coinvolti nella questione, forse perché hai voluto far loro un regalo particolarmente costoso. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 maggio 2021) Con Saturno nella tua quinta casa, probabilmente nell’ultimo periodo non hai avuto molta fortuna nelle questioni economiche, ma questa situazione oggi potrebbe cambiare. Il Sole, solitamente foriero di buoni auspici, si è appena scontrato con l’eccitante Urano, e questo potrebbe procurarti un grande colpo di fortuna o, nel peggiore dei casi, una spesa inaspettata. Il severo Saturno si opporrà a questa energia instabile cercando di imporre la sua disciplina. Il tuo compagno o i tuoi figli potrebbero essere coinvolti nella questione, forse perché hai voluto far loro un regalo particolarmente costoso. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Sabato 1 maggio 2021 -… - Bilancia_astro : 30/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 30/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 30/apr/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 30/apr/2021: Numeri fortunati => Per saperne di più: -