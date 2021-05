Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 01/05/2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Anche se la tua situazione finanziaria quest’anno può sembrare un po’ incerta (colpa dell’imprevedibile Urano nella tua seconda casa dei guadagni) oggi potresti anche gettare la prudenza al vento e concederti un acquisto particolarmente costoso, perché ieri il Sole si è scontrato frontalmente con Urano e tutta la tua disciplina finanziaria potrebbe essere andata a farsi benedire. Potresti anche incorrere in una spesa inaspettata, probabilmente legata ai tuoi figli, al tuo compagno a un tuo hobby. Spesa forse collegata a una speranza o a un sogno molto importanti per te. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 maggio 2021) Anche se la tua situazione finanziaria quest’anno può sembrare un po’ incerta (colpa dell’imprevedibile Urano nella tua seconda casa dei guadagni) oggi potresti anche gettare la prudenza al vento e concederti un acquisto particolarmente costoso, perché ieri il Sole si è scontrato frontalmente con Urano e tutta la tua disciplina finanziaria potrebbe essere andata a farsi benedire. Potresti anche incorrere in una spesa inaspettata, probabilmente legata ai tuoi figli, al tuo compagno a un tuo hobby. Spesa forse collegata a una speranza o a un sogno molto importanti per te. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

