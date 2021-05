Nuovo Totocalcio: come funziona, quando inizia e quali sono le novità (Di sabato 1 maggio 2021) Totocalcio che passione. Istituito nel 1946, il concorso a premi più amato dagli italiani ha accompagnato la nostra storia. È entrato nelle abitudini delle famiglie, ha alimentato speranze e ha regalato delusioni. Con l’avvento delle agenzie di scommesse, il Totocalcio è andato in crisi, diventato quasi un gioco per nostalgici. Eppure ha resistito. Ed ora è pronto a tornare alla grande. L’immortale 1 X 2 Per portare a casa un bel gruzzolo, la storia non cambia, occorrerà azzeccare i mitici tredici segni legati al campionato di calcio. La regola la sanno tutti o quasi. Si sceglie l’1 se si pronostica la vittoria della squadra che gioca in casa, l'X se si pensa che la partita finisca in pareggio, il 2 se si decide di puntare su un successo esterno. La prima novità Nella nuova schedina le tredici partite saranno divise in due blocchi. Nel ... Leggi su gqitalia (Di sabato 1 maggio 2021)che passione. Istituito nel 1946, il concorso a premi più amato dagli italiani ha accompagnato la nostra storia. È entrato nelle abitudini delle famiglie, ha alimentato speranze e ha regalato delusioni. Con l’avvento delle agenzie di scommesse, ilè andato in crisi, diventato quasi un gioco per nostalgici. Eppure ha resistito. Ed ora è pronto a tornare alla grande. L’immortale 1 X 2 Per portare a casa un bel gruzzolo, la storia non cambia, occorrerà azzeccare i mitici tredici segni legati al campionato di calcio. La regola la sanno tutti o quasi. Si sceglie l’1 se si pronostica la vittoria della squadra che gioca in casa, l'X se si pensa che la partita finisca in pareggio, il 2 se si decide di puntare su un successo esterno. La primaNella nuova schedina le tredici partite saranno divise in due blocchi. Nel ...

