Nuovi talenti italiani Sarà il prossimo preferito della moda?

(Di sabato 1 maggio 2021) Christian Boaro, classe 1981, veneto, è sulla lista dei designerda tenere d’occhio. Dopo un lungo percorso di direzione creativa e di consulenze per brand molto conosciuti – da MSGM a Blazè Milano – sul finire nel 2020 ha debuttato con il suo brand CHB™? e una prima collezione. La primavera estate 2021 racconta già molto del legame con una certa idea tradizionale del costruire vestiti, che guarda all’estetica e alla funzionalità come solo laitaliana sa fare. Eppure si libera dalle costrizioni di genere. Giacche sartoriali con dettagli gioiello, abiti da sera essenziali eppure preziosissimi, il nero e il bianco a simboleggiare un contrasto che diventa un equilibrio. Come e perché è arrivata l’idea CHB™? lo abbiamo chiesto proprio al suo fautore. Christian Boaro Leggi anche ...