Nonostante il maltempo continua l’impegno dei volontari al Parco dei Camaldoli (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI volontari hanno dedicato la loro mattinata del 1° Maggio alla pulizia dell’ingresso e di alcune aree del Parco dei Camaldoli di Napoli. Due sorprese inaspettate per La Via della Felicità: due nuovi volontari che si sono uniti al gruppo e dei sacchi di immondizia pieni di rifiuti raccolti da altri cittadini. Questo significa che l’impegno dei volontari sta portando i suoi frutti: infatti i volontari, in linea con la guida al buon senso La Via della Felicità, sanno bene che per creare un vero risultato bisogna, in primo luogo, dare il buon esempio. Come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “Non sottovalutare l’effetto che puoi avere sugli altri semplicemente menzionando queste cose e dando tu stesso un buon esempio. La via della felicità ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIhanno dedicato la loro mattinata del 1° Maggio alla pulizia dell’ingresso e di alcune aree deldeidi Napoli. Due sorprese inaspettate per La Via della Felicità: due nuoviche si sono uniti al gruppo e dei sacchi di immondizia pieni di rifiuti raccolti da altri cittadini. Questo significa chedeista portando i suoi frutti: infatti i, in linea con la guida al buon senso La Via della Felicità, sanno bene che per creare un vero risultato bisogna, in primo luogo, dare il buon esempio. Come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “Non sottovalutare l’effetto che puoi avere sugli altri semplicemente menzionando queste cose e dando tu stesso un buon esempio. La via della felicità ...

anteprima24 : ** Nonostante il maltempo continua l’impegno dei volontari al Parco dei Camaldoli ** - ViviCampania : Nonostante il maltempo continua l’impegno dei volontari - - acquanauti : E nonostante tutto (pandemia, maltempo, ecc.), noi la stagione delle immersioni l'abbiamo iniziata ???????????? - violet6femme : RT @LMonocrom: #codicebavaglio nonostante il maltempo 50 persone ieri coi sindacati di base in p.zza scala a dire no agli articoli libertic… - OffTopic_lab : RT @LMonocrom: #codicebavaglio nonostante il maltempo 50 persone ieri coi sindacati di base in p.zza scala a dire no agli articoli libertic… -