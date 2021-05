“Non amo più Maria”. La confessione choc di Maurizio Costanzo che lascia tutti a bocca aperta. Ecco tutti i dettagli (Di sabato 1 maggio 2021) È una delle coppie più durature e stabili del mondo della tv italiana quella formata da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, e il giornalista durante una recente intervista a Diva e Donna ha voluto rimarcare il suo amore per la moglie a cui è legato da 25 anni e per la quale aveva lasciato la precedente consorte. Non è amore Parole meravigliose, come: La donna della mia vita nella mano della quale vorrei morire. Maria è anche la mia perla come talent scout. La mia scoperta più esaltante. Lei non voleva saperne di fare televisione e quello che li lega va al di là dell’amore, ciò che li unisce infatti sarebbe: Tanta amicizia e solidarietà reciproca, che poi fanno parte dell’amore. Non dimentica quello che ho fatto per lei. Ci unisce anche la stessa ipersensibilità per gli ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 1 maggio 2021) È una delle coppie più durature e stabili del mondo della tv italiana quella formata daDe Filippi, e il giornalista durante una recente intervista a Diva e Donna ha voluto rimarcare il suo amore per la moglie a cui è legato da 25 anni e per la quale avevato la precedente consorte. Non è amore Parole meravigliose, come: La donna della mia vita nella mano della quale vorrei morire.è anche la mia perla come talent scout. La mia scoperta più esaltante. Lei non voleva saperne di fare televisione e quello che li lega va al di là dell’amore, ciò che li unisce infatti sarebbe: Tanta amicizia e solidarietà reciproca, che poi fanno parte dell’amore. Non dimentica quello che ho fatto per lei. Ci unisce anche la stessa ipersensibilità per gli ...

