Noemi a ' Felicissima Sera' | ' Dopo aver perso peso ho ricevuto tanti insulti'

(Di sabato 1 maggio 2021) 'A chi ogni giorno ricevee offese vorrei dire di far finta di niente, perché in fondo sono solo parole '. Tra gli ospiti dell'ultima puntata di '' , in onda venerdì 30 aprile, ...

Robertadistasi1 : @BertoBarto26 volevo un commento a caldo su #Noemi a Felicissima Sera. - DonatellaPazz : E comunque se dimagrissi come Noemi sarei felicissima pure io #sorellanza #FelicissimaSera - emwiexlou : noemi che canta sono solo parole a felicissima sera ?? - Arca_di_Noemi : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con lo show di @piodantini e @amedeogrieco #FelicissimaSera. Ospiti del… - infoitcultura : Felicissima sera, Pio e Amedeo/ Diretta e ospiti: Eros Ramazzotti, Noemi, Raoul Bova, Malena -

Tra gli ospiti dell'ultima puntata di 'Sera' , in onda venerdì 30 aprile, è intervenuta anche la cantante, che ha raccontato di aver subito tante critiche e insulti sul web a causa ...- - > Leggi Anche Da Michelle Hunziker alla Juventus, l'intervista show di Eros Ramazzotti a 'Sera' - - > Leggi Anchea 'Sera': 'Dopo aver perso peso ho ricevuto tanti ...Eros Ramazzotti a Felicissima Sera canta il meglio delle sue canzoni scelte per l'occasione da chi ha lavorato al programma. Ecco il video Mediaset ...Noemi a Felicissima Sera di Pio e Amedeo parla della sua metamorfosi: "sono dimagrita per me stessa" e agli haters dice... Ecco il video Mediaset ...