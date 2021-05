Nintendo celebra il 25° anniversario di Pokémon con l’uscita di New Pokémon Snap

Leggi su tuttotek

(Di sabato 1 maggio 2021) I festeggiamenti per il 25°dicontinuano alla grande e condi Newripercorre la storia del brand È passato esattamente un quarto di secolo da quando ifecero il loro esordio in Giappone con il primissimo Pocket Monsters nelle versioni Rosso e Verde, seguite pochi mesi dopo da quella Blu. I videogame, nonostantenel periodo finale del ciclo di vita del mitico Game Boy, ebbero un successo strepitoso, tanto che la proposta di una distribuzione occidentale aof America non tardò ad arrivare. Nel 1998 debuttarono così in Nord AmericaRed ...